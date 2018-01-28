Премьер-министр Польши счел Россию серьезной угрозой для страны

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию серьезной угрозой для своей страны. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе американскому изданию Politico, передает РБК.

Глава польского Правительства, в частности, охарактеризовал действия РФ на Украине как «очень опасные». Противостояние российской угрозе, по его словам, было темой обсуждений с представителями Европейского Союза и Соединенных Штатов в том числе и на Давосском форуме.

Отдельно Моравецкий упомянул российский проект строительства газопровода «Северный поток-2». По его мнению, это не бизнес-проект, как пытается представить дело российская сторона, а попытка сделать ненужной украинскую газотранспортную систему. Строительство трубопровода стало темой переговоров с министром энергетики США Риком Перри, добавил политик.

При этом польский Премьер не удержался от риторических вопросов: «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине?» После чего подчеркнул, что на такой случай необходимо иметь вторую и третью линию обороны.

«Северный поток-2» является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, расширяющим «Северный поток». Его реализует компания Nord Stream 2 AG.

Строительство трубопровода поддерживают некоторые страны Евросоюза, включая Германию. Однако оно вызывает беспокойство у государств Восточной Европы и США.