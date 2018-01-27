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Экономика и финансы, Политика

Тиллерсон увидел в «Северном потоке-2» угрозу для стабильности Европы

27 января 2018, 13:32

Госсекретарь США обсудил строительство трубопровода с Премьер-министром Польши Моравецким.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон увидел в проекте российского газопровода «Северный поток-2» угрозу подрыва стабильности и безопасности Европы, передает RT.

Глава Госдепертамента заявил об этом после встречи с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«<…> очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», – заметил дипломат. При этом он подчеркнул, что его страна разделяет отношение польской стороны к строительству трубопровода.

Моравецкий же обратил внимание на отношение Польши к «Северному потоку-2» как к инструменту политического давления и попросил США о поддержке соответствующей позиции.

«Северный поток-2» является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, расширяющим «Северный поток». Его реализует компания Nord Stream 2 AG. 


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