В Казани обнаружено 13 стихийных автостанций

(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На территории Казани обнаружено 13 стихийных автостанций. Отдельные перевозчики продолжают парковать автобусы вдоль проезжей части, несмотря на наличие запрещающих дорожных знаков. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Предпринимаются меры по ликвидации несанкционированных мест посадки и высадки пассажиров, подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Он напомнил, что в конце прошлого года в федеральный закон были внесены изменения, касающиеся регулирования деятельности заказных перевозчиков. В каждом муниципальном образовании будут определены места отправки пассажиров, отметил Сафин.

«Главной проблемой в сфере безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается деятельность "серых" перевозчиков. Данные перевозки выполняются с нарушениями требований законодательства, создают угрозу жизни и здоровью пассажиров», – заявил он.

Глава Миндортранса РТ рассказал, что ежедневно в Казань и из Казани въезжают и выезжают более 550 заказных автобусов. Определены основные маршруты движения нелегальных перевозчиков и их подвижной состав. Суммарный годовой пассажиропоток заказников по республике по разным оценкам составляет более 6 млн человек, годовой оборот денежных средств превышает 1,5 млрд рублей, заключил он.