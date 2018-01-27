Татарстан подал заявку в Росавиацию на софинансирование по 24 авиамаршрутам

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан подал заявку в Росавиацию на софинансирование по 24 маршрутам в этом году, включая рейсы в Ярославль, Тюмень, Астрахань и Барнаул. Об этом сообщил на заседании коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Росавиацией уже включены в перечень субсидируемых маршрутов 12 направлений, софинансируемых Татарстаном, рассказал докладчик. Он напомнил, что в прошлом году республика принимала участие в софинансировании 13 маршрутов по программе субсидирования авиаперевозок.

«В прошлом году в четвертый раз подряд аэропорт Казани получил премию “Лучший региональный аэропорт России и СНГ” от Skytrax – самой престижной авиационной премии в мире. Аэропорт имеет четыре звезды Skytrax из пяти возможных. Для сравнения, среди авиакомпаний четыре звезды имеет старейший авиаперевозчик России – компания “Аэрофлот”. Два года подряд наш аэропорт входит в сотню лучших в мире», – отметил Сафин.

Министр также сообщил, что ведутся переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями по открытию регулярных и чартерных рейсов из Татарстана в Армению, Израиль, Иран и Китай.