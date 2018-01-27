В Мамадыш на фестиваль креативных санок пришли пираты, Деды Морозы и сказочные герои

(Мамадыш, 27 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Мамадыше сегодня прошел фестиваль креативных самодельных санок «SunnyФЕСТ». По условиям, чтобы стать участником праздничного турнира, нужно было сделать креативные сани и придумать интересные костюмы. Покататься на санках приехали около 30 команд со всей республики.

В прошлом году фестиваль стал лучшим в номинации «Молодежное туристическое событие» национальной премии Russian Event Awards. Основатель премии Геннадий Шаталов, как и в прошлом году, посетил Мамадыш во время этого яркого мероприятия.

«Погода морозная, настоящая зимняя, которая просто необходима для таких увлекательных гонок. В прошлый раз я приехал уже к самому закрытию и не увидел этих заездов. А сегодня я рад и хочу сам прокатиться, потому что у вас очень креативные и яркие команды – вся республика приехала. И я уверен, что через несколько лет Всемирная федерация санного спорта обязательно включит фестиваль “SunnyФЕСТ“ в свой мировой календарь», – поделился мнением Шаталов.

Поприветствовать участников фестиваля пришел глава Мамадышского района Анатолий Иванов. «Мы сегодня проводим второй фестиваль креативных санок “SunnyФЕСТ“. В этом году он организован еще лучше. Хочу поблагодарить участников. Несмотря на такой морозный день, они приехали и радуют нас на таком празднике. Хочу пожелать безопасных заездов, приятных впечатлений, горячих эмоций и добрых, приятных встреч», – обратился он к гостям и участникам фестиваля.

Соревнования стартовали в 13.00, к этому времени столбик термометра опустился до минус 15 градусов, но, кажется, никто не замечал мороза, а гостями праздника была наполнена вся центральная площадь города. Под энергичную музыку участники представляли свои команды, пели, танцевали и показывали небольшие перформансы. Команды оценивались по креативности и быстроте саней, выступления и костюмов. Также в звании «Самое креативное предприятие» поборолись команды крупных предприятий пищевой промышленности РТ.

Самыми большими стали сани в форме деревянного лося, а самыми яркими – в стиле фильма «Безумный Макс», с огненными факелами и дымовыми шашками. Чтобы сделать креативные санки, у участников ушло от недели до пары дней, однако чтобы продумать образ, у команд ушло не меньше месяца – частникам пришлось основательно подбирать костюмы и репетировать выступления.

Члены команды «Камские пираты» из Лаишева рассказали, что участвуют в фестивале уже второй раз. В этом году им немного не повезло – их сани из надувной лодки лопнули от мороза, тем не менее им удалось прокатиться на них. «“SunnyФЕСТ“ – это замечательный праздник, на который хочется приезжать каждый год. Буквально за три дня нам пришла идея наших санок. Мы решили стать "Камскими пиратами", потому что река Кама находится у нас прямо под носом. Перед спуском мы исполнили песню, придуманную специально для фестиваля», – поделилась участница команды Оксана Лазарева.

Во время заездов гости мероприятия могли согреться горячим чаем и угоститься шашлыками и блинами. Был организован концерт с участием творческих коллективов, катание на собаках и олене, также работал музей санок.