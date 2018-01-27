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Казань и Ташкент может связать новый железнодорожный маршрут

27 января 2018, 21:00 , Фото: prav.tatarstan.ru

Казань и Ташкент может связать новый железнодорожный маршрут С соответствующим предложением к руководству Узбекистана намерен обратиться Рустам Минниханов.
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(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о намерении вместе с РЖД обратиться к руководству Узбекистана с предложением об открытии железнодорожного маршрута Казань – Ташкент. Об этом лидер республики сказал сегодня на заседании коллегии Миндортранса Татарстана.

Татарстан планирует активно сотрудничать с Узбекистаном, отметил Минниханов. По его мнению, необходимость в железнодорожном маршруте из Казани в Ташкент появится у туристов и представителей бизнеса.

Рустам Минниханов напомнил, что в конце прошлого года в столицу Татарстана прибыл первый международный пассажирский поезд из казахстанского города Алматы. 


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