Казань и Ташкент может связать новый железнодорожный маршрут

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о намерении вместе с РЖД обратиться к руководству Узбекистана с предложением об открытии железнодорожного маршрута Казань – Ташкент. Об этом лидер республики сказал сегодня на заседании коллегии Миндортранса Татарстана.

Татарстан планирует активно сотрудничать с Узбекистаном, отметил Минниханов. По его мнению, необходимость в железнодорожном маршруте из Казани в Ташкент появится у туристов и представителей бизнеса.

Рустам Минниханов напомнил, что в конце прошлого года в столицу Татарстана прибыл первый международный пассажирский поезд из казахстанского города Алматы.