Минниханов подчеркнул значение маршрута «Европа – Западный Китай» для взаимодействия регионов РФ

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» имеет большие перспективы. Реализация проекта даст импульс не только транспортному развитию, но и позволит взаимодействовать регионам, по которым пройдет трасса. Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Миндортранса Татарстана Президент республики Рустам Минниханов.

Этот маршрут уже сегодня имеет востребованность, подчеркнул татарстанский лидер. «Важно проект в целом по нашей стране завершить полностью, – добавил он. – Мы нацелены на этот большой проект».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин заявил, что по проекту строительства платной автомагистрали Шали – Бавлы в составе МТМ «Европа – Западный Китай» частным инвестором продолжается строительство участка дороги Алексеевское – Альметьевск протяженностью 145 км.

«Госкомпания “Автодор” представила на рассмотрение субъектам скорректированный отчет о ходе выполнения работ и предварительных показателях финансово-экономической эффективности проекта, в котором признан целесообразным маршрут Санкт-Петербург – Москва – Казань – Шали – Бавлы – Кумертау – Сагарчин, – рассказал министр. – В Казани с участием "Автодора" проведено совещание по вопросу определения вариантов организационно-правовых схем реализации инвестиционного проекта “Строительство платной автомагистрали “Шали – Бавлы”».

Маршрут «Европа – Западный Китай» – трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание Шелкового пути. Автомобильный маршрут «Европа – Западный Китай» (около 8,5 тыс. км) будет занимать около 10 суток. Общая протяженность международного коридора на территории России составляет порядка 2,3 тыс. км.