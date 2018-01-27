Глава Минтранса РТ предложил начать строительство ВСМ с участка Казань – Нижний Новгород

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Оптимальным будет начать строительство высокоскоростной магистрали с участка Казань – Нижний Новгород, так как между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует скоростной «Сапсан». Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

«В рамках реализации проекта ВСМ утверждена документация по планировке территории, заказчиком проекта – "Скоростные магистрали" – проведены общественные слушания. Все вопросы по проектно-изыскательским работам на территории Татарстана решены», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы на участке Чебоксары – Казань, отметил он. «Заказчик проекта готовит материалы для сдачи в Главгосэкспертизу России», – добавил Сафин.

Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул, что высокоскоростная магистраль, которая пройдет по Татарстану, выведет республику на более высокий уровень. ВСМ Москва – Казань протяженностью практически 700 км – это революционный проект для всей транспортной системы России, заметил он.

«Конечно, Татарстан, Приволжский округ он выведет на новый уровень качества жизни всех, кто будет так или иначе касаться этого проекта на этапе строительства, а потом эксплуатации, – заявил Соколов. – Возможность за 3,5 часа доехать до Москвы – это совсем другое качество коммуникации. Это и основа производительности труда, развитие новых технологий, инноваций, что и так, конечно, развивается».