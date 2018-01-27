Алексей Спиридонов: Не собираюсь оставаться в «Енисее» на следующий сезон

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов заявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

В 21-и туре чемпионата страны «Енисей» в гостях уступил казанскому «Зениту» со счетом 3:0.

«Команда сама не верит, что может выиграть. Тем более, сегодня “Зенит“ показал не лучший свой волейбол, будем откровенны. Смена тренера нормально сказалась на команде. Какой-то небольшой негатив, который был внутри коллектива, пропал. Новому тренеру доверили команду, и он, на мой взгляд, полностью справляется со своей работой. Мотивация игроков “Енисея“? Не вылететь на*** из Суперлиги – вот такая мотивация у игроков “Енисея“. Новые контракты? Что бы ни случилось, я не собираюсь оставаться здесь на следующий сезон», – подчеркнул Спиридонов.