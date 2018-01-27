Казанский «Зенит» одержал 19-ю победу в чемпионате России

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Зенит» одержал 19-ю победу в чемпионате страны – в 21-м туре подопечные Владимира Алекно дома обыграли красноярский «Енисей» в трех сетах. На протяжении всей игры гости пытались навязать достойное соперничество казанской команде, но у них это получалось лишь отрезками. Самым результативным волейболистом матча стал доигровщик «Зенита» Мэтью Андерсон, набравший 16 очков.

Приезд «Енисея» в Казань нередко становится настоящим шоу, поскольку именно в Красноярске сейчас выступает главный enfant terrible российского волейбола Алексей Спиридонов. Два сезона Спирик – именно такое прозвище у лидера «Енисея» – выступал в столице Татарстана, поэтому здесь его хорошо помнят. Сам Алексей наверняка приезжает в Казань с особыми чувствами: перед игрой он тепло общался с бывшими партнерами по команде и приветствовал местных журналистов.

В нынешнем сезоне дела у «Енисея» идут не очень хорошо – команда занимает 11-е место в турнирной таблице и будет бороться за сохранение своего места в Суперлиге. При самом неутешительном результате Красноярск может даже покинуть высший дивизион российского волейбола. Такой ситуации способствовали несколько объективных причин. Во-первых, команду «потряхивают» травмы: Роман Жось сломал палец на тренировке, а Антонен Рузье не попал в заявку на матч из-за болезни. Во-вторых, проблемой для «Енисея» стала позиция одного из доигровщиков – из-за этого красноярцы экстренно выписали из Нижневартовска воспитанника системы «Зенита» Павла Захарова и сразу доверили ему место в стартовом составе. Отставка главного тренера по ходу сезона также не добавила красноярским волейболистам положительных эмоций: Юрия Чередника уволили из клуба, а исполнять обязанности главного тренера стал Юрий Маринин.

В стане казанцев все спокойнее: команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя на три очка. Накануне игры пришла еще одна хорошая новость – Мэтью Андерсон продлил контракт с «Зенитом», его новое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/2019.

В стартовом составе «Енисея» на матч вышли доигровщики Спиридонов и Захаров, связующий Йоандри Диас, диагональный Антон Мысин, блокирующие Максим Куликов и Александр Крицкий, а также либеро Александр Янутов. У «Зенита» с первых минут на площадку отправились связующий Лоран Алекно, доигровщики Андерсон и Вильфредо Леон, блокирующие Александр Гуцалюк и Алексей Самойленко, диагональный Максим Михайлов и либеро Валентин Кротков.

Четыре проигранных розыгрыша подряд – с такой неутешительной статистикой гости начали эту игру: первое очко они набрали только после ошибки Лорана на подаче. Несмотря на присутствие на площадке резервного связующего, «Зенит» стартовал мощно – пара зубодробительных атак от Леона, убойная подача Михайлова, и на табло 8:3 к первому техническому перерыву. Вскоре отрыв хозяев вырос до восьми очков, после чего «Енисей» чуть встрепенулся и забрал три розыгрыша подряд. Серьезно ситуацию на площадке это никак не изменило – да, казанцы временами допускали ошибки, но количество брейков значительно превосходило число неточностей. Когда игра в первой партии была уже сделана (20:12), Владимир Алекно убрал с площадки Михайлова и выпустил вместо него Никиту Алексеева – по ходу сета «пулемет Максим» пару-тройку раз чисто ошибся в атаке. Впрочем, причиной его замены наверняка стало не это – наставник «Зенита» решил дать игровую практику тем волейболистам, который не так часто ее получают.

Во втором сете резервисты, включая появившегося еще в первой партии Максима Пантелеймоненко (вместо Леона), остались на площадке и дали слабину – два результативных блока «Енисея» и атака Спиридонова принесли гостям +3. Красноярцы пытались удержать преимущество всеми силами, но их хватило ненадолго: после результативной атаки Андерсона счет стал равным (9:9). Пантелеймоненко не очень здорово попал в игру, допустив несколько ошибок в простых ситуациях, и тут же получил эмоциональный выговор от своего наставника. Весь «Зенит» во втором сете немного «поплыл», чем тут же воспользовался соперник – на вторую техническую паузу в партии гости ушли с перевесом в два очка (14:16). У «Енисея» в атаке отлично работал Сергей Платаненков, еще по ходу первой партии заменивший Мысина. Казанцы же никак не могли сработать блоком. Пантелеймоненко продолжил лупить в блок, срываясь сам на себя после неудачных атак. Отдавать эту партию в планы наставника «Зенита», видимо, не входило, поэтому в концовке произошла двойная замена: вместо Лорана и Алексеева на площадку вышли Михайлов и Александр Бутько соответственно. До своего ухода Алексеев успел подать эйс, а Михайлов первым же касанием в партии отловил соперника красивым одиночным блоком. «Енисей» сдаваться не собирался: сначала красноярцы забрали очко с помощью видеоповтора (20:20), после чего эйс вышедшего на замену Дмитрия Леонтьева вывел гостей вперед. Владимир Алекно нашел достойный ответ в лице Леона – кубинец вышел на подачу, и с его помощью хозяева сделали два брейка подряд. Исход сета решили казанские лидеры: Михайлов сначала мощной атакой принес сетбол своей команде и тут же эйсом его реализовал.

На этом миссия казанской основы закончилась – в третьей партии на площадку у «Зенита» вновь вышел резерв, и гости опять вцепились в свой шанс забрать хотя бы партию. На старте сета «договорился» Спиридонов: арбитр предъявил доигровщику «Енисея» желтую карточку дабы остудить эмоции игрока. До поры до времени красноярцам удавалось преследовать хозяев, но несколько ошибок подряд перед первой технической паузой подарили Казани трехочковый отрыв (8:3). Лоран нащупал своей коварной подачей Спиридонова, у которого раз за разом возникали проблемы в приеме. Вскоре лидер «Енисея» покинул площадку под свист болельщиков, его заменил молодой Никита Аксютин. К тому моменту отрыв «Зенита» подрос, и гостям нужно было изрядно постараться, чтобы взять хотя бы партию. В старании подопечным Маринина не откажешь, но результат был так себе – 16:10 ко второму техническому перерыву в пользу Казани. На этом матч фактически закончился: Красноярск откровенно встал и опустил руки. Де-юре победу «Зенита» в этом матче оформил Куликов – его ошибка на подаче отправила всех по домам.

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 21-й тур.

«Зенит-Казань» – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:16, 25:23, 25:16)