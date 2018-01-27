Минниханов попросил главу Минтранса РФ обратить внимание на сокращения в ГИБДД

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Миндортранса Татарстана Президент республики Рустам Минниханов попросил министра транспорта России Максима Соколова обратить внимание на ситуацию с сокращением сотрудников ГИБДД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 31 декабря Президент РФ подписал указ, согласно которому в МВД России будут сокращены 10 тыс. сотрудников. ГИБДД потеряет практически одну пятую часть работников. Сокращение коснется и татарстанской Госавтоинспекции. По данным информагентства, работы могут лишиться порядка 200 человек.

В прошлом году в Татарстане произошло 4 тыс. 657 ДТП, в которых погибло 425 человек, подчеркнул Рустам Минниханов.

«Принято решение, что 165 человек нужно оптимизировать. Максим Юрьевич, и так ситуация на дорогах непростая, и такие решения, конечно, не продуманны. Донесите, пожалуйста, нашу озабоченность. Мы и письма напишем. С одной стороны, Правительство РФ ставит задачу к 2030 году резко снизить транспортные происшествия. С другой стороны, мы "подрезаем" личный состав, который сегодня работает на дорогах», – обратился Президент к федеральному министру.

В республике принято решение о введении дополнительно 165 штатных единиц муниципальных служащих, которые будут работать совместно с ГИБДД, отметил он. «Но это как бы вынужденное решение. Сейчас ведется работа по подбору, обучению, форме работы», – добавил лидер республики.

«Необходимо ликвидировать сложные участки дорог, где происходят ДТП. Видеофиксация скоростного режима, контроль, надзор дают позитивные результаты. Но без людей этого не получится. Пока еще таких роботов нет, других форм нет. Поэтому наша просьба – обратить внимание», – заключил Президент РТ.