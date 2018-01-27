По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 155 км дорог

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 155 км дорог. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

«Мы продолжим работу по благоустройству парков, скверов и дворов. Кроме того, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП запланирована установка 30 светофоров, более 700 дорожных знаков и свыше 10 км ограждения», – рассказал докладчик.

Он напомнил, что в республике проект реализуется в Казанской и Набережночелнинской агломерациях.

«Для обеспечения комплексного ремонта мероприятия синхронизированы с реализацией программ по благоустройству территорий, таких как "Развитие общественных пространств" и "Ремонт дворовых территорий". Это в целом направлено на реализацию еще одного федерального приоритетного проекта – "Комфортная городская среда"», – отметил Сафин.