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По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 155 км дорог

27 января 2018, 12:32 , Фото: Ильнар Тухбатов

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 155 км дорог В этом году на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП планируют установить 30 светофоров и более 700 дорожных знаков.
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(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 155 км дорог. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

«Мы продолжим работу по благоустройству парков, скверов и дворов. Кроме того, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП запланирована установка 30 светофоров, более 700 дорожных знаков и свыше 10 км ограждения», – рассказал докладчик.

Он напомнил, что в республике проект реализуется в Казанской и Набережночелнинской агломерациях.

«Для обеспечения комплексного ремонта мероприятия синхронизированы с реализацией программ по благоустройству территорий, таких как "Развитие общественных пространств" и "Ремонт дворовых территорий". Это в целом направлено на реализацию еще одного федерального приоритетного проекта – "Комфортная городская среда"», – отметил Сафин.


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