Первый этап работ по кольцевому железнодорожному движению в Казани будет выполнен в 2018 году

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году за счет республиканских средств будет выполнен первый этап работ по проекту кольцевого железнодорожного движения в Казани. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Первый этап включает проектирование строительства железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути, рассказал докладчик.

«А в 2019 году совместно с РЖД мы приступим к строительным работам», – добавил он.

Это позволит организовать движение электропоездов по маршруту аэропорт – вокзал «Казань-1» – вокзал «Казань-2» и обратно, подчеркнул министр.