Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Общество

Первый этап работ по кольцевому железнодорожному движению в Казани будет выполнен в 2018 году

27 января 2018, 12:25

Первый этап включает проектирование железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути.
Александр Черемнов: До конца не определены источники финансирования кольцевой дороги
В 2017 году в Казани начнут строить железнодорожный маршрут Салават Купере – Казань-2

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году за счет республиканских средств будет выполнен первый этап работ по проекту кольцевого железнодорожного движения в Казани. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Первый этап включает проектирование строительства железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути, рассказал докладчик.

«А в 2019 году совместно с РЖД мы приступим к строительным работам», – добавил он.

Это позволит организовать движение электропоездов по маршруту аэропорт – вокзал «Казань-1» – вокзал «Казань-2» и обратно, подчеркнул министр.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter