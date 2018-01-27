В Татарстане 26 населенных пунктов соединят дорогами с твердым покрытием

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году 26 населенных пунктов планируется соединить дорогами с твердым покрытием. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

По словам докладчика, в Татарстане сейчас имеется 558 населенных пунктов, не имеющих подъездных дорог с твердым покрытием. Протяженность подъездов к ним составляет более 1,4 тыс. км.

«Развитие сети автомобильных дорог предусматривает в том числе модернизацию дорожно-уличной сети. Это одна из составляющих повышения качества жизни на селе», – подчеркнул министр.

В прошедшем году в республике 27 населенных пунктов соединили дорогами с твердым покрытием, при этом было построено свыше 88 км новых дорог. В частности, по федеральной целевой программе «Сельские дороги» построены подъезды к 17 сельским населенным пунктам общей протяженностью 49,7 км.