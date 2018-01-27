Аэропорт Казани за год увеличил прибыль на 9,5 процента

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По итогам прошедшего года ожидаемая прибыль аэропорта «Казань» составляет 255 млн рублей, что почти на 9,5 процента больше результата 2016 года. «Бегишево» заработало 30 млн рублей и показало рост почти в два раза.

Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Обоим аэропортам удалось улучшить финансовые показатели, подчеркнул докладчик.

Кроме того, татарстанские аэропорты завершили 2017 год с приростом по показателю пассажиропотока. Так, у аэропорта «Казань» рост составил 37 процентов, у «Бегишева» – 54 процента, у «Бугульмы» – около 5 процентов, рассказал министр.

«Знаковым является тот факт, что казанский аэропорт преодолел отметку в 2,6 млн обслуженных пассажиров за год. Международный аэропорт "Бегишево" также впервые в современной истории перешагнул полумиллионную отметку, достигнув показателя в почти 600 тыс. обслуженных пассажиров», – подчеркнул Сафин.