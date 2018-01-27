Все новости Татарстан Россия

Общество

Проектирование нового пассажирского терминала аэропорта Казани начнется в этом году

27 января 2018, 11:43 , Фото: архив tatar-inform.ru

Проектирование нового пассажирского терминала аэропорта Казани начнется в этом году Рассматривается вопрос создания в аэропорту столицы Татарстана авиасервисной зоны площадью 118 га.
Пассажиропоток аэропорта Казани за 9 месяцев года превысил 1 млн. пассажиров
Глава Минтранса РТ: «В 2012 году завершим работы по строительству нового здания аэропорта»
В аэропорту Казани у пассажира изъята молочная продукция домашнего приготовления
В аэропорту Казани ужесточены ветеринарно-санитарные требования к продукции животноводства
Международный аэропорт Казани переходит на зимний режим работы

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В связи с увеличением объема перевозок и ростом пассажиропотока в аэропорту «Казань», прорабатывается вопрос развития его терминальных мощностей. В планах на этот год – начать проектирование нового пассажирского терминала.

Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Докладчик рассказал, что также рассматривается создание в аэропорту столицы Татарстана авиасервисной зоны площадью 118 га. Оно предполагает строительство современных ангаров и центра технического обслуживания воздушных судов, организацию работы грузового терминала. Реализация этих планов тоже начнется в текущем году.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter