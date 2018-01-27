СМИ: Трамп не успел встретиться с Порошенко в Давосе

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, но не успел сделать это.

Об этом со ссылкой на государственного секретаря Рекса Тиллерсона написала в своем микроблоге в Twitter’е журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018 — margaret brennan (@margbrennan) 26 января 2018 г.

«Секретарь Тиллерсон остается в Давосе и только что встретился с Президентом Украины Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Президент США тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Президент США уже отправился в Вашингтон», – сообщила она.

Ранее встречу американского и украинского лидера в Давосе анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Американская администрация допустила возможность такого разговора.