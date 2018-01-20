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Политика

Белый дом не исключил встречи Трампа и Порошенко в Давосе

20 января 2018, 01:40

Отдельный разговор не планируется, но беседа может состояться на полях Всемирного экономического форума.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Украины Петр Порошенко могут встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе, хотя отдельный разговор не планируется. Об этом заявил представитель Белого дома, передает ТАСС.

«<...> лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий», – пояснил собеседник агентства.

Ранее встречу руководителей США и Украины в эфире телеканала «Интер» анонсировал украинский министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Интерфакс».

На вопрос о том, будет ли это разговор наедине, дипломат заметил: «Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать <...> очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем».

Всемирный экономический форум состоится в Давосе 23 – 26 января. 


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