Информатор по делу убийцы Котенковой отказался от миллиона в пользу мужа Гульшат

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Вознаграждение за помощь в поимке убийцы Гульшат Котенковой передали мужу погибшей 29-летней женщины. Об этом говорится в публикации на сайте телекомпании НТР.

В Нижнекамске вручили вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в установлении личности подозреваемого в убийстве 29-летней Гульшат Котенковой. Решение об этом денежном вознаграждении было принято 11 января на совместном заседании руководства Нижнекамского муниципалитета и районного управления полиции.



Деньги получил заместитель директора компании по производству пластиковых окон, где был стажером убивший молодую женщину Данила Котенев. Сотрудники фирмы заметили неладное в поведении Данила Котенева и подозрительные следы на его одежде. Руководитель фирмы сообщил о подозрениях в полицию.





На сегодняшнем награждении замдиректора предприятия получил вознаграждение и сразу же передал деньги мужу Гульшат, посчитав, что молодому отцу они будут нужнее. Ведь на его попечении осталась полугодовалая дочка.

Напомним ранее ИА «Татар-информ» рассказало, что молодая мама Гульшат Котенкова была убита во время лыжной прогулки 9 января в лесу около спортивной базы в поселке Красный Ключ. Благодаря помощи нижнекамцев был задержан подозреваемый в убийстве. Ранее судимый за изнасилование Данила Котенев дал признательные показания и показал на следственном эксперименте, как убил Гульшат. Сейчас он дожидается суда в следственном изоляторе.

