В Татарстане издано новое учебное пособие по татарскому языку для начинающих

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Издательским домом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ издано учебное пособие «Татарский язык: для начинающих». Подготовили учебники специально для посетителей краткосрочных курсов по изучению татарского языка при мечетях. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

200-страничное пособие написано на татарском и русском языках для удобства читателей и охватывает весь начальный курс изучения татарского. Содержание учебника разбито по наиболее востребованным в коммуникативной среде тематическим разделам: «Приветствие. Знакомство. Этикет беседы», «Семья. Дом. Родители», «Дни недели. Времена года. Время» и т. д.

Учебники будут предоставлены в пользование учащихся бесплатно и помогут им в освоении лексики, разговорной речи и грамматики. Пособие составлено специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института – заведующей кафедрой Рафилей Гимазовой и научным сотрудником Венерой Гариповой-Хасаншиной.

Тираж издания составляет 600 экземпляров.

Курсы по программе «Без — татарлар» стартуют 2 февраля в пяти казанских мечетях и мухтасибатах республики. Занятия будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00. На курсы записались более 500 человек.