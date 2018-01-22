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На курсы татарского языка в мечетях Татарстана записались более 500 человек

22 января 2018, 17:40

Татарстанцы продолжают активно записываться на курсы «Без — татарлар».
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). На курсы татарского языка, которые организует ДУМ РТ в мечетях Татарстана, записались более 500 человек. И это за две недели до начала курсов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

В пресс-службе отметили, что население продолжает активно записываться на курсы, что подтверждает высокую потребность граждан в изучении государственного языка Республики Татарстан.

Курсы по программе «Без — татарлар» стартуют 2 февраля в пяти казанских мечетях и мухтасибатах республики. Занятия будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00 часов.

Для организации учебного процесса Духовное управление мусульман РТ и издательский дом «Хузур» подготовили учебное пособие «Татар теле. Башлап ойрэнучелэр очен» («Татарский язык. Для начинающих»). Состав дипломированных квалифицированных преподавателей курсов определен.

Слушателям курсов выдадут сертификаты в соответствии с освоенным объемом знаний.
 


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