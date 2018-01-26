Уроженец Бугульмы — космонавт Сергей Рыжиков посетит концерт Рената Ибрагимова в Кремле

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Уроженец Бугульмы — летчик-космонавт Сергей Рыжиков по приглашению полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина планирует посетить концерт Рената Ибрагимова в Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Встреча Рыжикова и Ахметшина прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ. Заместитель Премьер-министра РТ рассказал гостю о деятельности, направленной на объединение татарстанцев в Москве, и пригласил Сергея Рыжикова войти в состав Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана в РФ.



Сергей Рыжиков ответил, что с удовольствием будет участвовать во встречах Полпредства Татарстана.

Одним из таких мероприятий станет юбилейный концерт народного артиста РСФСР и РТ Рената Ибрагимова «По морю жизни». Артист, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, исполнит свои лучшие за полвека творческого пути композиции.