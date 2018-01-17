Ренат Ибрагимов даст юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). В Государственном Кремлевском дворце 31 января состоится юбилейный концерт народного артиста РСФСР и РТ Рената Ибрагимова «По морю жизни», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Артист, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, исполнит свои лучшие за полвека творческого пути композиции.



Концерт пройдет при участии Александры Пахмутовой, Марата Башарова, Дмитрия Дюжева, Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко («Сябры»), Фаруха Закирова («Ялла»), Рима Калимуллина, Дины Гариповой и других артистов.



Также выступят детский музыкальный театр «Домисолька» и государственный камерный хор Республики Татарстан.

В фойе Кремлевского дворца будут представлены выставка архивных фотографий Рената Ибрагимова, его яркие образы в телепроекте «Точь-в-точь» на Первом канале, а также рукописи текстов его авторских песен.