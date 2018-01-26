В Казани участника террористической группировки «Хизб ут-Тахрир»* приговорили к 17 годам колонии

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Приволжский окружной военный суд в здании Казанского гарнизонного суда огласил приговор Амиру Хакимуллину. Мужчину признали виновным в причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»* и приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Хакимуллин был задержан в марте 2006 года во время масштабной спецоперации силовиков, которая проходила как в столице РТ, так и в Набережных Челнах и в Альметьевске. Обыски прошли в общей сложности по 21 адресу. Всего было задержано 17 человек и возбуждены 10 уголовных дел.

Известно о таких задержанных, как: Амир Хакимуллин, Марат Диндаров, Рамиль Гатауллин, Ильшат Батталов и Ибрагим Шавкатов. В ходе обысков оперативники обнаружили запрещенную литературу, блокноты с записями, в которых говорилось о завербованных лицах, а также электронные файлы, которые подтверждают, что участники группы были агрессивно настроены против России и конституционного строя, проводя аналогичную работу среди мусульман Татарстана.

39-летнего Марата Диндарова и 23 летнего Ибрахима Шавкатова суд уже признал виновными и отправил их в колонию общего режима на семь и шесть лет соответственно. Приговор был озвучен 28 декабря.

По версии следствия, Хакимуллин занимался вербовкой новых членов и был одним из организаторов и руководителей – мушлифом местной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Участие в жизни ячейки он принимал с февраля 2014 года по март 2016-го, до того момента, как был задержан вместе с другими обвиняемыми. В прениях гособвинение запросило для него 19 лет колонии строго режима.

Суд установил, что Хакимуллин в течение 2014 года неоднократно участвовал в массовых тайных собраниях членов ячейки. На них обсуждалась политическая обстановка в России, деятельность государства, изучалась запрещённая литература и проводились занятия по изучению навыков по вербовке новых членов. Хакимуллин лично вовлёк в деятельность ячейки несколько участников.

В общей сложности он организовал 88 тайных встреч в Казани и Зеленодольске.

На этих встречах Хакимуллин прибегал к мерам конспирации – просил участников убрать из телефонов аккумуляторы, чтобы избежать прослушки. Призывал участников привлекать в организацию прихожан мечетей.

Согласно позиции суда, Хакимуллин использовал пропагандистские навыки и его подчиненные находились от него в высокой степени моральной и духовной зависимости. Мужчина вину свою не признал, однако свою причастность к деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир не отрицает. Считает, что её неправильно признали незаконной.

Как значится в тексте приговора – Хакимуллин стремился к поэтапному установлению теократического государства, но за пределами России. Согласно свидетельским показаниям осуждённый был ярым приверженцем идей ХТ*.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», ХТ – международная террористическая групировка, запрещенная в России