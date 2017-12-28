За участие в террористической группировке «Хизб ут-Тахрир»* двое казанцев отправились в колонию

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Приволжский окружной военный суд признал двоих казанцев – 39-летнего Марата Диндарова и 23 летнего Ибрахима Шавкатова виновными в причастности к запрещенной в России группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Сегодня в здании Казанского гарнизонного военного суда подсудимые выслушали свой приговор по статье «Участие в запрещенной организации».

«Сами они практически признавали то, что действительно изучали основы “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”*, при этом не признавая эту организацию террористической. Однако же концепция этой партии предполагает: пропаганду идеологии, проникновение во все слои общества и после этого – переворот. На данной стадии их действия охватываются пропагандой и проникновением во все слои общества. Они встречались с мушрифами (руководитель – прим. Т-и.) и во время обучения им давались задания, чтобы они набирали людей, которые могут стать членами этой организации», – рассказала ИА «Татар-информ» гособвинитель Лидия Гилячева.

Пока шло судебное разбирательство, Диндаров и Шавкатов несколько раз обращались в Верховный суд России. По словам гособвинителя, мужчины считали, что организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» не является террористической и поэтому не признавали себя виновными. Поэтому они пытались оспорить решение высшего судебного органа страны, который в свое время запретил деятельность «ХТ»* на территории РФ.

Во время обысков оперативники обнаружили у обоих мужчин запрещенную литературу, причем как в печатном так и в электронном виде. Период их активной деятельности, по версии следствия, с конца февраля 2014 года по конец марта 2016, когда их арестовали.

До оглашения приговора Диндаров и Шавкатов смогли пообщаться с пришедшими родственниками – находясь за решеткой, они продолжали сохранять оптимизм.

«Мы не боимся. Нечего нам скрывать! Пусть лучше они стыдятся за то, что выносят неправомерное решение», – сказал Марат Диндаров.

«Правильно сказал адвокат – вы же за то, чтобы не было наркоманов и алкоголизма. Ради бога, ребята, не надо было учить никого. Надо было молчать», – произнесла родственница одного из подсудимых.

И Диндаров, и Шавкатов родились в Узбекистане, прописаны в Казани. Шавкатов – уроженец Бухары, одного из центров ислама. У Диндарова есть высшее образование, он женат и растит двоих маленьких детей.

«Давайте и ему жену тоже найдите», – пошутил Диндаров, говоря о Шавкатове в зале суда.

«Мы что, преступники, что ли, чтобы нас снимать?! У вас нет на это права!» – родственники подсудимых от общения со СМИ отказались, требуя, чтобы журналисты не снимали их.

Признав Диндарова и Шавкатова виновными, суд отправил их на семь и шесть лет соответственно в колонию общего режима, без штрафа. В прениях сторона обвинения запрашивала восемь и семь лет колонии общего режима и со штрафом в 100 тысяч рублей каждому.

«Мы с приговором не согласны. Приговор не соответствует объективной стороне деяния моего подзащитного. Не учтены многие обстоятельства, смягчающие обстановку. Не учтено то, что это люди – еще не определившееся в жизни, они что-то ищут в жизни. Но называть их террористами – ошибочно. Мы будем обжаловать во все вышестоящие инстанции, до достижения своей цели – справедливого приговора», – подчеркнул адвокат Диндарова Раэль Ахмадеев.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* – международная террористическая групировка, запрещенная в России