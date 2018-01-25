Для не попавших на Олимпиаду россиян проведут альтернативные турниры

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В России организуют собственные турниры для спортсменов, которым не разрешили участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта РФ Павла Колобкова.

На соревнования планируется пригласить иностранных спортсменов, сказал Колобков.

«Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет», — сообщил он

В окончательную заявку на участие в Олимпиаде вошли 169 российских спортсменов.