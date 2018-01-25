Все новости Татарстан Россия

Спорт

Участниками Олимпиады в Пхенчхане станут 169 спортсменов из России

25 января 2018, 21:08

Лидеров национальной сборной в ряде видов спорта не включили в заявку.
Болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны во время Игр в Пхенчхане
Колумнист The Times предложил читателям придумать флаг для олимпийцев из РФ
Флешмоб в поддержку олимпийской сборной России собрал около тысячи участников
Фигуристка Загитова заявила о желании выступить на Олимпиаде в Пхенчхане
Ковальчук высказался за участие россиян в Олимпиаде в Пхенчхане

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Заявка российской команды на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане утверждена, сообщает РИА «Новости».

Как заявил журналистам первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, список включает 169 спортсменов.

«К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку», – добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в декабре, что российских спортсменов допустят к участию в Играх под нейтральным флагом. 

На прошлой неделе список российских атлетов, допущенных к Играм, сократился с 500 до 389 человек. Сегодня МОК опубликовал список из 17 критериев отбора для приглашения представителей РФ.

Олимпиада в Пхенчхане будет идти с 9 по 25 февраля. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter