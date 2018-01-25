Четыре станции второй ветки метро в Казани запустят разом и независимо от первой линии

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Четыре первые станции второй линии казанского метрополитена будут вводиться в эксплуатацию одновременно и эксплуатироваться независимо от первой линии. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Андрей Захарченко.

Являясь также начальником отдела подземно-транспортных сооружений ГИСУ РТ, Захарченко сообщил, что вторая ветка пройдет от станции на Фучика (образуя здесь пересадочный узел со станцией «Дубравная») через ТЦ «Мега» до Разъезда Восстания. Ее общая протяженность будет на 3 км больше, чем у первой линии — 20 км. Строительство начнут одновременно два тоннелепроходческих комплекса, двигаясь навстречу друг другу на участке от станции «Дубравная», которая будет сдана 9 мая, до станции ТЦ «Мега».

«У нас на сегодняшний день выделен кусковой участок (второй ветки метро — прим. Т-и), ведутся разработка его проектно-сметной документации, инженерные изыскания, утверждается проект планировки. Данный участок у нас намечен состоящим из четырех станций метро: это станции с проектными названиями „Фучика“, „10 микрорайон“, „Ломжинская“ и „Сахарова“ в районе ТЦ „Мега“. Его протяженность приблизительно 5,6 км», — рассказал Андрей Захарченко.

Он также напомнил, что между республикой и руководством «Икеа» подписано соглашение на 1 млрд рублей о соинвестировании станции метро «Сахарова» и пешеходного перехода при условии, что метро пройдет именно у ТЦ «Мега». При этом, по словам Захарченко, 1 млрд — это примерно 1/5 часть средств, необходимых на строительство только этого начального участка второй ветки метро.

«Кроме „Икеи“ никто не изъявлял желания софинансировать проект. Денежные средства для строительства объектов метрополитена выделяются в нужном объеме — из республиканского бюджета», — отметил собеседник.

Согласно концепции развития казанского метрополитена, от станции метро «Сахарова» после введения в эксплуатацию первой части ветки из 4 станций далее будут построены станции «XXI век», «Советская площадь» в районе улицы Пионерская, на Сибирском тракте «Компрессорный завод». Затем ветка метро перекинется на противоположную сторону реки Казанки в Московский и Ново-Савиновский районы. На ныне действующих станциях «Яшьлек» и «Северный вокзал» вторая ветка будет пересекаться с первой, образуя пересадочные узлы.

«Сейчас у нас начинаются подготовительные работы по станции метро „Сахарова“. Они продлятся от полугода до года. Тоннелепроходческие работы начнутся в конце весны — начале лета этого года. Возможно, что когда „Дубравная“ будет сдаваться, мы в тот же период сможем начать строительство „Сахарова“», — пояснил Захарченко.

По его словам, инженерно-геологические изыскания на участке от станции «Фучика» до «Сахарова» показали, что грунты здесь неводонасыщены. По станции «Сахарова» уже есть предварительная проработка проектного решения.

«Будет три выхода из метро — в сторону „Икеа“, где наземный пешеходный переход — он совместиться под развязкой с ТЦ; вдоль проспекта Победы, к жилому массиву земель „Ак Барс девелопмент“ в районе пеересечения улиц Альберта Камалеева и Полушникова. Сейчас мы ведем переговоры с надзорными органами, корректируем проектное решение, чтобы не закрывать улицу Альберта Камалеева — съезд на Альберта Камалеева с проспекта Победы. Далее на минимальный период он будет закрыт для строительства пешеходного перехода и выноса сетей», — предупредил Андрей Захарченко.

Вторая линия метро будет строиться по согласованному Госэкспертизой в 2011 году проекту. При этом один из рассматриваемых ранеее вариантов, строительство станции «Сахарова» на пересечении улиц Фучика и Вагапова, оказался невозможным из-за левого поворота улицы на этом участке.

«Там у нас много коммуникаций, стесненных условий и перед станцией метро „Сахарова“ у нас идет левый поворот, левая кривая. А в соответствии с нормативно-технической документацией станция метро не сажается на кривой», — констатировал заместитель генерального директора ГИСУ РТ.

По приблизительным расчетам, вторая ветка метро в Казани будет полностью построена к 2030 — 2050 году.

К слову, первые пять станций первой ветки Казанского метрополитена строились восемь лет — с 1997-го по 2005 год. При этом в 2003-м, помимо республиканских средств появилось и федеральное финансирование.