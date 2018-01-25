Вторую ветку Казанского метрополитена завершат к 2030 – 2050 году

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Полностью вторая ветка Казанского метрополитена ориентировочно будет построена к 2030 – 2050 году. Проходить она будет через улицу Пионерская и Компрессорный завод, рассказал заместитель генерального директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Андрей Захарченко.

Всего ветка будет включать 12 станций и окажется примерно на 3 км длиннее первой – около 20 км против 17,1 км, отметил он.

Строительство первого участка второй ветки обойдется примерно в пять раз дороже, чем 1 млрд рублей, который вложит в него ТЦ «Мега». Все остальные средства поступят из республиканского бюджета, пояснил Захарченко.

Четыре станции первого участка будут носить следующие рабочие названия: «Улица Фучика» (пересадочная), «10-й микрорайон», «Улица Ломжинская», «Улица Сахарова» («Мега»). От последней станции будут оборудованы выходы к проспекту Камалеева, проспекту Победы и новому жилому комплексу.

При строительстве станции «Улица Сахарова» на короткое время будет полностью перекрыт проспект Альберта Камалеева, добавил А. Захарченко.

Первые пять станций первой ветки Казанского метрополитена строились восемь лет – с 1997-го по 2005 год. В 2003-м помимо республиканских средств появилось и федеральное финансирование.