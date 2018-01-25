Путин поддержал идею о внесении QR-кодов в дипломы российских вузов

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня во время телемоста с федеральными вузами в Казани Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение представителя Санкт-Петербургского государственного университета вносить в дипломы QR-коды.

Российский лидер также согласился с предложением размещать на порталах вузов портфолио выпускников для быстрого получения работодателями информации о молодых специалистах.

«Все, что можно, нужно внедрять по максимуму в систему образования из информационных технологий. Возможности колоссальные. Но то, чем вы занимаетесь, и то, что в моем родном университете происходит, меня радует. Конечно, поспособствует трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своем потенциальном кандидате на работу», – сказал глава государства.

«Нужно просить руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях у будущих специалистов было как можно больше информации, в том числе и в электронном виде. Это позволит им на более ранней стадии сориентироваться с точки зрения выбора специализации», – добавил Путин.

Он также отметил, что для студентов «нет ничего зазорного поучиться и за границей». «Важно, чтобы и министерство поддерживало эту, на мой взгляд, важную составляющую современного образования, и руководители вузов имели в виду, что от этого не страдает сам университет, если студенты или аспиранты перебираются в другие вузы, а наоборот – повышается конкурентоспобность российского образования», – подчеркнул Президент РФ.