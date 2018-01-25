Владимир Путин: Будем уделять внимание всей системе образования России

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России будет уделяться внимание всей системе образования, ведь только так можно добиться нужного результата – развития университетской науки и подготовки нужных стране кадров. Об этом заявил сегодня во время телемоста с федеральными вузами в Казани Президент РФ Владимир Путин.

«Кроме федеральных университетов у нас еще создана сеть исследовательских университетов. Хотел бы заметить, что и другие высшие и средние учебные заведения страны никогда не будут оставаться на какой-то периферии. Когда мы создавали систему федеральных университетов, исследовательских университетов, то исходили из того, что должны быть какие-то примеры того, как можно развиваться, к чему нужно стремиться», – сказал глава государства.

По его словам, опыт других отраслей показывает, что «как только точки роста появляются, к ним стремятся приблизиться и другие учреждения». «В любых сферах, в том числе и в образовании», – заметил российский лидер.

«Я хочу заверить студентов, которые учатся в других университетах, не федеральных, ни в московском, ни в питерском, ни в исследовательских, что, как в таких случаях говорят, "никто не будет забыт". Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что система образования в России – это гораздо более широкая система, чем десять федеральных и сеть исследовательских университетов», – подчеркнул Путин.