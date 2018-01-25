Президент РФ выразил уверенность в стабилизации ситуации вокруг Крыма

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете во время телемоста с ведущими вузами страны Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что ситуация вокруг Крыма постепенно стабилизируется.

«Когда, собственно, было спокойно в Крыму? Если посмотреть, как развивались события в период 20-х годов, как было тяжело, когда Гражданская война шла, а университет жил. Он был центром тогдашнего Крыма и оставался центром образования и науки всей страны. Вот это очень яркий и блестящий пример того, насколько важно образование. В любой ситуации», – сказал глава государства.

Путин заявил также, что не считает сегодняшнюю ситуацию вокруг Крыма драматичной.

«Напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться. Вы знаете, как идет развитие. После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем уверен, что это развитие будет только набирать темп. И в социальной сфере, и в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере производства по различным направлениям», – заключил он.