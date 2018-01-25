Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

Президент РФ выразил уверенность в стабилизации ситуации вокруг Крыма

25 января 2018, 18:18 , Фото: Салават Камалетдинов

Президент РФ выразил уверенность в стабилизации ситуации вокруг Крыма После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем развитие полуострова будет набирать темп, уверен Владимир Путин.
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве РФ
Путин о возврате Крыма: «Россия не могла бросить людей «под каток националистов»
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного Русского музея с юбилеем
Владимир Путин: «Государство будет делать все, чтоб возродить культуру и церковь»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете во время телемоста с ведущими вузами страны Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что ситуация вокруг Крыма постепенно стабилизируется.

«Когда, собственно, было спокойно в Крыму? Если посмотреть, как развивались события в период 20-х годов, как было тяжело, когда Гражданская война шла, а университет жил. Он был центром тогдашнего Крыма и оставался центром образования и науки всей страны. Вот это очень яркий и блестящий пример того, насколько важно образование. В любой ситуации», – сказал глава государства.

Путин заявил также, что не считает сегодняшнюю ситуацию вокруг Крыма драматичной.

«Напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться. Вы знаете, как идет развитие. После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем уверен, что это развитие будет только набирать темп. И в социальной сфере, и в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере производства по различным направлениям», – заключил он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter