Родня погибших на Пхукете женщин из Заинска ищет 500 тысяч, чтобы вернуть тела домой

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Родственники погибших в ДТП на тайском острове Пхукете двух женщин из Заинска ищут 500 тысяч рублей, чтобы вернуть тела на родину. Об этом говорится в публикации «Челнинских известий».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что ДТП в Таиланде произошло 22 января в половине одиннадцатого утра по местному времени. По пути в аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус. В легковом автомобиле «Ниссан Альмера» за рулем был гражданин Украины, две пассажирки – жительницы Заинска в возрасте 67 и 68 лет.

Все трое были госпитализированы. Водитель выжил, женщины – нет. В русскоязычном тайском ресурсе сегодня были опубликованы имена погибших россиянок. Заинцы в соцсетях по именам и возрасту женщин определили, что обе погибшие пенсионерки из их города, одна из них работала парикмахером.

Родственники погибших жительниц Заинска не знают, где им найти 500 тысяч, чтобы вернуть тела женщин на Родину.