Соцсети: Погибшие в ДТП на Пхукете россиянки были из Заинска

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Одна из погибших в ДТП на Пхукете россиянок была женщина из Заинска, предполагает электронное издание «Новости Заинска», при этом оговаривая, что эта информация пока не подтверждена.

Само ДТП произошло на тайском острове 22 января в половине одиннадцатого утра по местному времени. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. По информации русскоязычного издания «Новости Пхукета», в легковом автомобиле «Ниссан Альмера», за рулем которого был гражданин Украины, находились две россиянки.

Все трое были госпитализированы. Водитель выжил, россиянки – нет. В публикации называются имена россиянок, одно из которых неточное. В микроавтобусе все остались живы.

В сегодняшней публикации русскоязычного тайского ресурса названы точные имена россиянок. Заинцы в соцсетях по именам и возрасту женщин определили, что погибшие обе из Заинска: одна работала в городе парикмахером, а другая – ее родственница, пенсионерка.