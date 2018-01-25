Путин в режиме видеоконференции запустил две установки на «ТАНЕКО»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи запустил две новые установки на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первая установка занимается гидроочисткой нафты. Ее мощность составляет 1,1 млн т в год. Вторая установка занимается изомеризацией легкой нафты, ее мощность достигает 420 тыс. т в год. Она позволит производить высокооктановый компонент для изготовления высококачественного автомобильного бензина. Стоимость проектов составила 4,3 и 6,7 млрд рублей соответственно.

Сначала Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал главе государства о комплексе «ТАНЕКО», в том числе и о вложенных инвестициях, достигнутой глубине переработки сырья и мощности переработки. «Если будет ваша команда, то две установки <…> мы можем запустить», – добавил он.

Затем о работе крупнейшего федерального проекта в нефтеперерабатывающей отрасли Путину сообщил находившийся в Нижнекамске генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Он, в частности, доложил о выполнении президентского поручения по углублению переработки нефти на территории России.

В завершение разговора глава государства поздравил работников ПАО «Татнефть» и АО «ТАНЕКО» с новой трудовой победой: «Это действительно большая работа и, главное, замечательный результат. Желаю успехов дальнейших».

После этого состоялась встреча Рустама Минниханова и Владимира Путина. Президент РТ рассказал о развитии региона и его экономики.

Строительство нефтеперерабатывающего комплекса нового поколения «ТАНЕКО» началось в 2009 году при содействии федерального центра. Сейчас завод занимается переработкой отечественного сырья на оборудовании российского производства и выпускает 20 видов продукции. На предприятии трудятся 3,5 тыс. сотрудников.

С 2010 года комплекс переработал более 50 млн т нефти. Глубина переработки сырья составляет 99,2 процента – рекордный показатель для отрасли. В этом году на заводе планируют начать производство бензинов класса «премиум» и нарастить объемы переработки до 14 млн т.