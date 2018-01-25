Началась встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова в КФУ

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Сейчас в Казанском (Приволжском) федеральном университете началась встреча Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин.
Ранее Президент РФ принял участие в организованном в КФУ телемосте с ведущими вузами страны. Глава государства находится в Казани с двухдневным визитом.
Началась встреча В.В.Путина и @RusMinnikhanov в КФУ pic.twitter.com/PGc7Rp24Rd— Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 25 января 2018 г.