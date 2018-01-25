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Началась встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова в КФУ

25 января 2018, 17:27 , Фото: tatarstan.ru

Началась встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова в КФУ Президент РФ находится в Казани с двухдневным визитом.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Сейчас в Казанском (Приволжском) федеральном университете началась встреча Президента России Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин. 

Ранее Президент РФ принял участие в организованном в КФУ телемосте с ведущими вузами страны. Глава государства находится в Казани с двухдневным визитом.

 


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