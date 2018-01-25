Путин призвал не превращать студенческую практику в «получение справочек и бумажек»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Студенты сами должны заботиться о своем трудоустройстве, напрямую контактировать с работодателями с первых курсов учебы. При этом нельзя превращать практику в чисто формальное дело – «получение справочек и бумажек». Об этом заявил сегодня во время телемоста с федеральными вузами в Казани Президент РФ Владимир Путин.

Представитель Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина рассказал главе государства об изучении механизмов трудоустройства студентов за рубежом.

Российский лидер ответил, что изучать опыт других стран важно и при этом лучшие практики необходимо «переносить на нашу почву». «Еще лучше, если ваши коллеги – студенты, аспиранты – напрямую будут работать с ключевыми работодателями России. Здесь даже не нужно ждать какой-то инициативы, то есть она должна быть. Не нужно только уповать на инициативу руководства самого университета. Студенты сами должны заботиться о своем трудоустройстве. Не забывайте об этом», – сказал он.

Путин подчеркнул, что студентам «никто не запрещает напрямую работать с будущими работодателями». «Причем с первых курсов нужно это делать. Студенту в одиночку, наверное, это трудновато, но вот вашей организации – Союзу студентов – вполне по плечу», – обратился он к представителю УрФУ.

«Нужно узнать прямые контакты с работодателем, добиться профессиональных связей, чтобы студенты попадали туда на практику. Ведь организация практики – это такая очень существенная вещь в будущем трудоустройстве. С другой стороны, нельзя превращать практику в чисто формальное дело – получение справочек и бумажек. Потому что если вы ограничитесь получением справочек и бумажек, причем подчас липовых, никакого трудоустройства не будет», – заключил Президент РФ.