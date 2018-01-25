Путин: За семь лет федеральные университеты заработали 38 млрд рублей

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Федеральные университеты с 2010-го по 2016 год за счет научно-исследовательской деятельности заработали 38 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня во время телемоста с ведущими вузами страны Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что финансирование федеральных университетов России в 2006 – 2017 годах из федерального бюджета составило 52 млрд рублей. Со стороны самих университетов и тех, кто их поддерживал, – 22 млрд рублей.

«В 2010 – 2016 годах на формирование современной научной инфраструктуры федеральных университетов дополнительно было направлено 40 млрд рублей», – сказал он.

Федеральные университеты стали центрами притяжения молодых людей, сильных ученых и исследователей, в том числе тех, кто действительно определяет развитие современной науки, подчеркнул Путин.

По его словам, с 2010-го по 2017 год в федеральных университетах в рамках так называемого проекта мегагрантов работало 18 ученых мирового уровня.

«Концентрация интеллектуального потенциала, наличие современной и научной инфраструктуры позволяют готовить высококлассные кадры, создавать передовые решения в интересах отечественной экономики. Причем речь идет о таких важнейших направлениях, как искусственный интеллект, разработки в сфере биологии, медицины, сельского хозяйства, технологии добычи и переработки полезных ископаемых. В этом смысле федеральные университеты стали одним из механизмов повышения технологической конкурентоспособности и состоятельности нашей страны», – заявил российский лидер.

Студенты и преподаватели получили больше возможностей перемещаться между университетами, подбирать себе образовательный вуз, использовать современное учебное и исследовательское оборудование, добавил Путин.

«Сегодня федеральные университеты создают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны, чтобы выпускники всех российских вузов могли начать карьеру, реализовать свой потенциал», – резюмировал Президент РФ.