Путин: Финансирование федеральных университетов за 12 лет составило 52 млрд рублей

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Финансирование федеральных университетов России в 2006 – 2017 годах из федерального бюджета составило 52 млрд рублей. Со стороны самих университетов и тех, кто их поддерживал, – 22 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня во время телемоста с ведущими вузами страны Президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что сеть федеральных университетов начала формироваться в 2006 году.

«Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России, отдельных отраслей, содействовать освоению огромных пространств нашей страны, в том числе таких стратегически важных, как Арктика, Сибирь, Дальний Восток. Именно поэтому мы направили на развитие наших образовательных центров значительные финансовые ресурсы, продолжили эти программы и в непростой период глобального кризиса», – подчеркнул российский лидер.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся, резюмировал Путин.