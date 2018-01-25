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Наука и образование

Президент России открыл в КФУ телемост с федеральными вузами

25 января 2018, 16:18

Президент России открыл в КФУ телемост с федеральными вузами Владимир Путин отметил положительный опыт работы федеральных университетов.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент России Владимир Путин в Казанском федеральном университете открыл телемост с ведущими вузами страны.

На прямой связи находятся представители федеральных высших учебных заведений – Балтийского, Северного (Арктического), Северо-Кавказского, Крымского, Уральского, Южного федеральных университетов, МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета.

Глава государства поприветствовал участников мероприятия. Он также поздравил студентов вузов с Татьяниным днем.

Президент РФ подчеркнул, что вся работа по развитию образования направлена на то, чтобы молодежь могла реализовать себя в стране, добиваться успехов в жизни.

Путин отметил положительный опыт работы федеральных университетов, сообщив, что осмотрел площадки КФУ. Он подчеркнул, что Казанский университет – вуз с историей и традициями, который может отвечать на вызовы времени. 


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