Президент России открыл в КФУ телемост с федеральными вузами

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент России Владимир Путин в Казанском федеральном университете открыл телемост с ведущими вузами страны.

На прямой связи находятся представители федеральных высших учебных заведений – Балтийского, Северного (Арктического), Северо-Кавказского, Крымского, Уральского, Южного федеральных университетов, МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета.

Глава государства поприветствовал участников мероприятия. Он также поздравил студентов вузов с Татьяниным днем.

Президент РФ подчеркнул, что вся работа по развитию образования направлена на то, чтобы молодежь могла реализовать себя в стране, добиваться успехов в жизни.

Путин отметил положительный опыт работы федеральных университетов, сообщив, что осмотрел площадки КФУ. Он подчеркнул, что Казанский университет – вуз с историей и традициями, который может отвечать на вызовы времени.