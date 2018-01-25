Путин пообещал Казанскому авиазаводу полную загрузку до 2027 года

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент России Владимир Путин заверил сотрудников Казанского авиационного завода, что пик оборонного заказа для предприятия наступит еще не скоро. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос одного из работников.

«Сейчас мы будем присутствовать при подписании контракта между Минобороны и компанией "Туполев" по закупке этих самолетов, десяти штук сразу. Это до 2027 года полная загрузка. Плюс к этому еще ремонты, капитальные ремонты, реконструкции, обслуживание. Здесь вопросов никаких не возникнет», – заявил российский лидер.

В то же время Путин отметил, что в 2015 году им была поставлена задача по диверсификации оборонных предприятий. «У нас целая программа существует постепенной диверсификации военных производств с тем, чтобы новейшее оборудование, которое и в этом цехе есть, могло быть использовано», – сказал он.

«Пик оборонного заказа пройдет для вас не скоро еще, до 2027 года полная загрузка. Нужно думать и о будущем. И, конечно, будем этим заниматься», – заключил Президент РФ.

В рамках визита Владимира Путина на авиационное предприятие состоялось подписание контракта на поставку десяти стратегических бомбардировщиков Ту-160М между ПАО «Туполев» и Министерством обороны РФ. Общая сумма контракта превышает 160 млрд рублей.