Казанский авиазавод поставит Минобороны России 10 самолетов Ту-160М

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). ОАО «Туполев» и Министерство обороны Российской Федерации подписали контракт на поставку ракетоносцев Ту-160М. Подписание состоялось при участии Президента России Владимира Путина, который посетил Казанский авиационный завод С. П. Горбунова.

«Надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, уверен, это будет востребовано. В этом смысле нужна будет, конечно, большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Всем будет, чем заниматься, и не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом», — отметил Владимир Путин.

По словам Президента РФ, подписаны контракты на 10 самолетов, каждый из них оценен более чем в 15 млрд рублей.

«Всего 160 млрд рублей — до 2027 года это полная загрузка завода», — подчеркнул глава государства.

Подписание прошло в 45-м цехе завода, где размещены установка электронно-лучевой сварки и печь титанового обжига. Цех является ключевым для производства ракетоносца Ту-160.

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод и понаблюдал за демонстрационным полетом модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Полет проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

«Что касается той работы, которая сейчас доведена до того этапа, о котором мы говорим, — это, конечно, большой успех коллектива завода», — сказал Владимир Путин, обращаясь к летчикам-испытателям.

Глава государства отметил, что решение о воспроизводстве стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе было принято в 2015 году.

«В 2015 году мы приняли решение о модернизации и возобновлении производства. По сути, это другой самолет, другая машина. Внешне выглядит также, но дальность и мощность полета — другие. Я вас всех поздравляю. Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Уверен, что работа будет дальше развиваться также слаженно и с таким же результатом», — обратился Путин к коллективу завода.

В ходе посещения завода главу государства сопровождали заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра обороны Юрий Борисов.