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Вениамин Терзиманов: Идут работы по утверждению стройплощадки станции метро «Сахарова»

25 января 2018, 12:34

По словам заместителя начальника МУП «Казметрострой», финансирование на продолжение работ уже выделено.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Деньги на строительство второй ветки казанского метро, которое планируют начать уже в феврале этого года, выделено и в настоящее время идут работы по утверждению строительной площадки станции у ТЦ «Мега». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника МУП «Казметрострой» Вениамин Терзиманов.

«Деньги выделены. Там идут работы по утверждению площадки, ордер, земляные работы, паспорт и все остальное», – сказал собеседник агентства.

С предложением вложить в строительство метро в Казани 1 млрд рублей «Мега» вышла еще несколько лет назад. Условием было прохождение ветки мимо самого торгового комплекса.

При этом строительство станции «Сахарова» потребует изменения схемы движения транспорта на прилегающих дорогах.

Вторая ветка метрополитена будет состоять из четырех станций и позволит преодолеть около 20 км. Конечной обозначена станция на разъезде Восстания, пересадочные – на станциях «Дубравная» и «Яшьлек».

В первую очередь планируется построить участок от станции метро «Дубравная» на пересечении улиц Зорге – Фучика до станции метро «Сахарова» (ТЦ «Мега») на пересечении проспекта Победы – Альберта Камалеева. Промежуточной станет станция «Ломжинская», к которой с разных концов траектории начнут продвигаться два горнопроходческих комплекса.

Кроме того, наконец официально утверждена и дата открытии станции «Дубравная» – 9 мая этого года.
 


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