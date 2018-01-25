Госалкогольинспекция РТ будет проводить контрольные закупки без уведомлений

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проводить контрольную закупку без предварительного уведомления предпринимателей и производителей смогут в новом году сотрудники Госалкогольинспекции РТ. Об этом стало известно на заседании коллегии ведомства в Казани.

«28 декабря 2017 года вновь внесены изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Эти изменения непосредственно касаются деятельности контролирующих органов, главное из которых – возможность проведения контрольной закупки. Однако в этом вопросе нам необходимо найти взаимопонимание с прокуратурой», – сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

О сути данного новшества ИА «Татар-информ» рассказала начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина. По ее словам, контролирующим органам субъектов страны при проведении лицензионного контроля разрешили проводить контрольные закупки без каких-либо уведомлений.

«Мы пока не используем это новшество на практике, потому что полномочия нам дали, а порядок проведения процедуры Правительством РФ еще не утвержден. Это регламентировано законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора". Как только порядок утвердят, мы приступим к работе. Это уже технический момент. Возможно, мы уже завтра выйдем на контрольную закупку»», – сказала эксперт.

Хабибуллина отметила, что ранее подобными полномочиями Госалкогольинспекция РТ не обладала. Теперь у ведомства появился новый рычаг для инспекционной работы. Собеседник агентства подчеркнула, что не стоит путать новшество с проверочными закупками, которые проводят сотрудники правоохранительных органов. Работа полицейских регулируется законом об оперативно-розыскной деятельности.

