По инициативе Татарстана в стране выросли штрафы за нарушения в сфере оборота алкоголя

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Законодательные инициативы Татарстана были учтены при разработке федеральных законов в сфере регулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, выросли штрафы за нарушения законодательства. Нововведения были приняты в прошлом году. Об этом стало известно на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ в Казани.

«2017 год стал знаковым в части изменений, которые претерпело федеральное законодательство. Были внесены изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и в специальный закон, регулирующий производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции», – сказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Как пояснил ИА «Татар-информ» начальник отдела административной и судебной практики Госалкогольинспекции РТ Борис Эйдинов, законодательные инициативы Татарстана касаются ужесточения уголовной и административной ответственности за нарушения на алкогольном рынке.

«Было предложено внести ответственность граждан за продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, перевозку ее без маркировки. Также было предложено расширить полномочия субъектов страны в сфере государственного контроля. Продвижением этих инициатив на федеральном уровне занимались депутаты Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин и Ильдар Гильмутдинов», – отметил эксперт.

Начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина добавила, что за нарушение законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, штрафы существенно возросли.

«Были приняты три закона. Нам дали полномочия регионального и государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, теперь в выдаче лицензий на производство и оборот такой продукции может быть отказано при наличии у заявителя неоплаченного в срок административного штрафа. Запрещается распространение информации о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Введена досудебная блокировка подобных сайтов», – сообщила она.

По словам эксперта, была запрещена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции в торговых автоматах. Внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции.

«Введен новый состав административного правонарушения. Запрещено распространение в СМИ и Интернете информации о розничной продаже алкоголя дистанционным способом. Теперь мы уполномочены не только закрыть такой сайт, но и можем привлечь его организаторов к административной ответственности», – подчеркнула Хабибуллина.

