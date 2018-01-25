Путин и Минниханов проведали в больнице Шаймиева

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и лидер Татарстана Рустам Минниханов навестили Государственного советника республики Минтимера Шаймиева, который сейчас из-за болезни находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Как известно, вчера во время встречи с казанским духовенством в Казани должен был присутствовать бывший Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Но Путин и глава Татарстана Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиазавода – прим. Т-и) заехать в больницу к Шаймиеву», – рассказал Песков.

В больнице Путин и Минниханов рассказали Шаймиеву о вчерашней встрече с татарстанским духовенством, а также поблагодарили его «за работу по благотворительности, которую он возглавляет».

Позже, во время визита на КАПО им. С. П. Горбунова, Владимиру Путину продемонстрировали полет нового стратегического ракетоносца Ту-160М.