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Путин и Минниханов проведали в больнице Шаймиева

25 января 2018, 14:30 , Фото: kremlin.ru

Путин и Минниханов проведали в больнице Шаймиева Президент России и лидер Татарстана справились о здоровье Государственного советника РТ до визита на Казанский авиазавод.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и лидер Татарстана Рустам Минниханов навестили Государственного советника республики Минтимера Шаймиева, который сейчас из-за болезни находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Как известно, вчера во время встречи с казанским духовенством в Казани должен был присутствовать бывший Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Но Путин и глава Татарстана Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиазавода – прим. Т-и) заехать в больницу к Шаймиеву», – рассказал Песков.

В больнице Путин и Минниханов рассказали Шаймиеву о вчерашней встрече с татарстанским духовенством, а также поблагодарили его «за работу по благотворительности, которую он возглавляет».

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