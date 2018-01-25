Владимиру Путину в Казани продемонстрировали полет нового Ту-160М

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент России Владимир Путин понаблюдал за демонстрационным полетом модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М.

Новый самолет получил имя первого главкома ВВС России, генерала армии, Героя Российской Федерации Петра Дейнекина.

«Это по сути совсем другой самолет, новая авионика и все, вы сами знаете. Это совсем другая машина, внешне выглядит так же, но двигатель, дальность полета, мощность – все другое. Это, конечно, большой успех этого коллектива, молодого и опытного», – отметил глава государства.

Производство самолетов Ту-160 на Казанском авиазаводе началось в 1984 году и было приостановлено в начале 1990-х. В 2015 году руководство Минобороны РФ заявило о восстановлении производства стратегических бомбардировщиков в модифицированном виде – Ту-160М2.

Ту-160М был построен из технологического задела с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками.

Серийный выпуск ракетоносцев должен начаться в 2023 году. Министерство обороны РФ планирует закупить не менее 50 таких ракетоносцев.

Выкатка ракетоносца и его передача на Летно-испытательную станцию состоялись в ноябре прошлого года. Уже в марте текущего года самолет поступит в Вооруженные Силы РФ.

Днем ранее на встрече с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин сообщил, что принята государственная программа вооружения до 2027 года. Ожидается, что КАПО им. С.П. Горбунова займет свое место в новой программе вооружения благодаря производству Ту-160М2 и участии в разработке ПАК ДА (стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения – прим. Т-и).

«Мы сейчас приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому все у нас стабильно, ритмично», – сказал глава государства, заверив рабочих завода, что их продукция будет востребована.