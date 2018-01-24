Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Турция расширит операцию против «террористов» на всю границу с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Начав операцию „Оливковая ветвь“, мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией. —прим. Т-и) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность», — заявил Эрдоган.

Потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь — восемь человек, а потери противника — 268, сказал он.

Курдское ополчение, которое противостоит турецким войскам в Сирии, заявило о ликвидации более 200 военнослужащих и «протурецких боевиков».

С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими.