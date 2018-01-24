Владимир Путин назвал инфляцию в России рекордно низкой

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В России зафиксирована рекордно низкая инфляция, которая позволяет снижать ключевую ставку Центробанка, а за ней и другие. Об этом в ходе встречи с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения в столице Башкортостана заявил Президент РФ Владимир Путин.

«У нас рекордно низкая инфляция, это дает нам возможность снижения ставки Центрального банка ключевой, а за ним и других», – цитирует Путина ИА «Башинформ».

Отдельно российский лидер коснулся темы ипотеки. По его словам, в России существуют программы, по которым ставки для семей с детьми не превышают 6 процентов.

«Все, что больше, будет компенсировать государство. Причем, мы будем это делать из федерального бюджета», – заявил он.

В конце прошлого года средняя ставка по стране уже была 10 процентов, добавил Путин. Причем что касается Башкирии, то речь идет и вовсе о 9,75 процента. Кроме того, при рождении детей 300 тысяч рублей республика выделяет из бюджета.

«Представляете, 300 тысяч республика даст, и еще при рождении второго ребенка на три года вы будете иметь процентную ставку 6 процентов, остальное государство заплатит. Если третий ребенок родится — на пять лет льгота продлится. Это целевая помощь конкретным людям, которые приняли правильное решение – ребятишек заводить», – отметил Президент РФ.