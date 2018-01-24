Путин о диверсификации в ОПК: Иногда даже не верится, что мы все это делаем

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Сегодня на совещании по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК в Уфе Президент РФ Владимир Путин отметил достижения в этой области, назвав их удивительными. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сейчас был в цехах (Уфимского моторостроительного производственного объединения – прим. Т-и), посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нем работают. Думаю, что вы со мной согласитесь: иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса», – сказал российский лидер.

По его словам, такие организации, как ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение», не должны простаивать и в будущем при сокращении заказов.

«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», – поручил Путин.

До совещания Президент РФ ознакомился с работой производственно-технологического центра для изготовления и сборки узлов вертолетных двигателей в столице Башкортостана.